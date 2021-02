Cambi di colore dall’1 marzo 2021: i nuovi colori delle regioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) nuovi Cambi di colore in vista della prossima settimana con una prima novità imposta dal Governo Draghi. Le comunicazioni relative al Cambio di colore di ogni singola regione arriveranno il venerdì e saranno attive dal lunedì successivo, questo per permettere a tutti di poter organizzare senza problemi, il fine settimana. Era capitato infatti in passato che molti ristoratori, ad esempio, perdessero la domenica ( cosa che è successa per alcune regioni passate dalla zona gialla alla zona arancione nel fine settimana senza preavviso). Vale lo stesso chiaramente per i viaggi, visto che in zona gialla, ci si può muovere nella regione senza limitazioni. Si Cambia quindi da lunedì 1 marzo 2021. I nuovi colori ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 febbraio 2021)diin vista della prossima settimana con una prima novità imposta dal Governo Draghi. Le comunicazioni relative alo didi ogni singola regione arriveranno il venerdì e saranno attive dal lunedì successivo, questo per permettere a tutti di poter organizzare senza problemi, il fine settimana. Era capitato infatti in passato che molti ristoratori, ad esempio, perdessero la domenica ( cosa che è successa per alcunepassate dalla zona gialla alla zona arancione nel fine settimana senza preavviso). Vale lo stesso chiaramente per i viaggi, visto che in zona gialla, ci si può muovere nella regione senza limitazioni. Sia quindi da lunedì 1. I...

