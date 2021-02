Calcio: Percassi, 'rosso a Freuler uno shock, abbiamo subito torto gravissimo' (Di venerdì 26 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) su Notizie.it.

sportface2016 : #AtalantaRealMadrid, #Percassi: “Il rosso a #Freuler un torto gravissimo, una partita rovinata” - cn1926it : #Atalanta, #Percassi torna sul rosso a #Freuler in #Champions: “Episodio grave e inaccettabile, anche per il calcio… - TV7Benevento : Calcio: Percassi, 'rosso a Freuler uno shock, abbiamo subito torto gravissimo'... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Percassi: 'L'espulsione di Freuler è una cosa inaccettabile, anche per il calcio italiano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Percassi: 'L'espulsione di Freuler è una cosa inaccettabile, anche per il calcio italiano' -