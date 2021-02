Burioni-Fusaro, scontro su ByoBlu. Ma una cosa va precisata: il sito può continuare a pubblicare (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel proseguire il dibattito su ByoBlu e sulle ultime limitazioni a cui è andata incontro la testata che nasce dal progetto di Claudio Messora, si è registrato uno scontro tra Roberto Burioni e Diego Fusaro. Su Twitter, dopo che Giorgia Meloni aveva preso le difese del progetto ByoBlu (dichiarando, tra l’altro, nel suo stesso tweet che YouTube aveva semplicemente rimosso la pubblicità e sospeso gli abbonamenti), Roberto Burioni aveva sottolineato come la leader stesse prendendo un abbaglio: «Si informi sulla qualità dell’informazione di questo signore che diffonde da tempo pericolose bugie, più pericolose in tempi di pandemia» – aveva scritto il medico del San Raffaele. A questa mattina, invece, risale il battibecco Fusaro-Burioni sempre sullo stesso ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel proseguire il dibattito sue sulle ultime limitazioni a cui è andata incontro la testata che nasce dal progetto di Claudio Messora, si è registrato unotra Robertoe Diego. Su Twitter, dopo che Giorgia Meloni aveva preso le difese del progetto(dichiarando, tra l’altro, nel suo stesso tweet che YouTube aveva semplicemente rimosso la pubblicità e sospeso gli abbonamenti), Robertoaveva sottolineato come la leader stesse prendendo un abbaglio: «Si informi sulla qualità dell’informazione di questo signore che diffonde da tempo pericolose bugie, più pericolose in tempi di pandemia» – aveva scritto il medico del San Raffaele. A questa mattina, invece, risale il battibeccosempre sullo stesso ...

