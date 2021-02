Bologna. Bonaccini: non possiamo mollare ora (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Governatore Stefano Bonaccini afferma che l’Emilia Romagna sta affrontando l’inizio della terza ondata. “Non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo virus”. Il Presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni annuncia la firma della nuova ordinanza che estende a tutti i comuni del Bolognese misure anti-Covid ulteriormente restrittive. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Governatore Stefanoafferma che l’Emilia Romagna sta affrontando l’inizio della terza ondata. “Nonora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo virus”. Il Presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni annuncia la firma della nuova ordinanza che estende a tutti i comuni del Bolognese misure anti-Covid ulteriormente restrittive.

