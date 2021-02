Amici, Linus arriva in studio: la sorprendente classifica, il primo posto l’hanno conquistato proprio loro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ad un passo dal finale, ad Amici 2021 arriva Linus a decretare la sua classifica di gradimento: ecco chi arriva al primo posto. Manca poco al serale di Amici 2021 e la tensione si fa sempre più sentire tra i ragazzi di Amici. I cantanti in gara sono tutti speranzosi di arrivare alla fase finale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ad un passo dal finale, ad2021a decretare la suadi gradimento: ecco chial. Manca poco al serale di2021 e la tensione si fa sempre più sentire tra i ragazzi di. I cantanti in gara sono tutti speranzosi dire alla fase finale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

raspa90 : RT @radiodeejay: Ecco i voti di Linus e il suo racconto stamattina a Deejay chiama Italia #Amici20 - radiodeejay : Ecco i voti di Linus e il suo racconto stamattina a Deejay chiama Italia #Amici20 - infoitcultura : Amici 20, Linus ascolta tutti i cantanti in gara e stila la sua classifica: ecco chi c'è al primo posto - Alefior87 : Non mi piace il suo genere ma Raffaele è indubbiamente bravo a cantare. Bella voce, molto pulita, si sente la quali… - bepper875 : Mah #Linus non era quello che non sopportava i talent show ???? anche lui piegato a QUEEN MARY #Amici20 #amici -