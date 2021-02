Alitalia, atteso vertice: le questioni sospese dai ristori alla vendita (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Riflettori di nuovo puntati su Alitalia, uno dei temi più “caldi” e “spinosi” all’esame del governo Draghi, che dovrà trovare una linea di compromesso fra le richieste di continuità dei lavoratori ed il pressing sulla discontinuità sollecitato da Bruxelles. E’ in gioco il futuro della nuova compagnia ITA, la partita dei ristori e gli stipendi di circa 11mila lavoratori, per ora di nuovo in pagamento. E’ in calendario oggi un vertice fra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Trasporti ed il Ministero dell’Economia. Un incontro richiesto dal MISE ed ospitato al dicastero di Via Veneto, dove probabilmente non parteciperà il Ministro dell’Economia Daniele Franco, impegnato su altre partite. Sono in gioco i 55 milioni di ristori bloccati da Bruxelles, che non vede ancora l’auspicata ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Riflettori di nuovo puntati su, uno dei temi più “caldi” e “spinosi” all’esame del governo Draghi, che dovrà trovare una linea di compromesso fra le richieste di continuità dei lavoratori ed il pressing sulla discontinuità sollecitato da Bruxelles. E’ in gioco il futuro della nuova compagnia ITA, la partita deie gli stipendi di circa 11mila lavoratori, per ora di nuovo in pagamento. E’ in calendario oggi unfra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Trasporti ed il Ministero dell’Economia. Un incontro richiesto dal MISE ed ospitato al dicastero di Via Veneto, dove probabilmente non parteciperà il Ministro dell’Economia Daniele Franco, impegnato su altre partite. Sono in gioco i 55 milioni dibloccati da Bruxelles, che non vede ancora l’auspicata ...

