Adani | “Inter prima in Serie A e fuori dalla Champions Dovrebbe seguire l’esempio Atalanta”

Lele Adani ha strutturato un'analisi sull'andamento dell'Inter, per quanto concerne la stagione 2020/2021. L'ex calciatore professionista e attualmente opinionista ha espresso le sue impressioni durante una diretta Twitch, in occasione di una nuova puntata della 'Bobo Tv', canale amministrato da Christian Vieri. Adani ha spiegato il successo Interista in Serie A e l'inaspettato flop in Champions League, menzionando il percorso inverso dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Di seguito le parole di Adani, il quale ha concepito un pensiero critico sull'argomento sopra menzionato: "L'Europa rivela tutto: l'Inter è prima in campionato, ma si è piazzata ultima nel girone di Champions. I nerazzurri stanno ...

