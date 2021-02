Una pioggia di cause di lavoro rischia di sommergere le società di delivery (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI È probabile una pioggia di cause di lavoro contro le società di delivery dopo la maxi indagine di Milano che ieri ha portato a comminare sanzioni per complessivi 733 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalle pm Tiziana Siciliano e Maura Ripamonti e condotta dai carabinieri Tutela lavoro, ha consentito di scoprire l'inosservanza di tutte le norme in materia di sicurezza (regolate dalla legge 81 del 2008). La cifra da capogiro – va precisato - comunque corrisponde già ad un quarto della sanzione massima prevista in questi casi: se le multinazionali delle consegne non si adegueranno, rischiano di dover pagare quattro volte tanto, ossia l'ammenda massima. Una cifra che sfiorerebbe i 3 miliardi di euro. Parallelamente si svolgerà il procedimento amministrativo: ... Leggi su agi (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI È probabile unadidicontro ledidopo la maxi indagine di Milano che ieri ha portato a comminare sanzioni per complessivi 733 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalle pm Tiziana Siciliano e Maura Ripamonti e condotta dai carabinieri Tutela, ha consentito di scoprire l'inosservanza di tutte le norme in materia di sicurezza (regolate dalla legge 81 del 2008). La cifra da capogiro – va precisato - comunque corrisponde già ad un quarto della sanzione massima prevista in questi casi: se le multinazionali delle consegne non si adegueranno,no di dover pagare quattro volte tanto, ossia l'ammenda massima. Una cifra che sfiorerebbe i 3 miliardi di euro. Parallelamente si svolgerà il procedimento amministrativo: ...

