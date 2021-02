Transizione ecologica: cronache dal ministero che non c’è (Di giovedì 25 febbraio 2021) Di cosa si occuperà il nuovo dicastero con a capo il fisico Roberto Cingolani? Ancora non è chiaro. Di sicuro l'ambiente non è stato al centro del governo a trazione pentastellata, fra promesse mancate e opere bloccate. Forse bisognerebbe ripartire proprio da qui. La prima a dirlo chiaramente è stata la pasionaria dissidente Cinque stelle Barbara Lezzi, prima ancora del voto di fiducia in Parlamento a Mario Draghi. Rivolgendosi a Roberto Fico che aveva esaltato il traguardo del «nuovo super ministero» per la Transizione ecologica, aveva detto: «Vedi un ministero che non c'è». Al di là della forma, infatti, ancora non è chiaro di cosa si occuperà il fisico Roberto Cingolani, scelto da Draghi a capo del dicastero, considerando che l'idea iniziale di unificare le competenze di Ambiente e Sviluppo economico è naufragata: ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) Di cosa si occuperà il nuovo dicastero con a capo il fisico Roberto Cingolani? Ancora non è chiaro. Di sicuro l'ambiente non è stato al centro del governo a trazione pentastellata, fra promesse mancate e opere bloccate. Forse bisognerebbe ripartire proprio da qui. La prima a dirlo chiaramente è stata la pasionaria dissidente Cinque stelle Barbara Lezzi, prima ancora del voto di fiducia in Parlamento a Mario Draghi. Rivolgendosi a Roberto Fico che aveva esaltato il traguardo del «nuovo super» per la, aveva detto: «Vedi unche non c'è». Al di là della forma, infatti, ancora non è chiaro di cosa si occuperà il fisico Roberto Cingolani, scelto da Draghi a capo del dicastero, considerando che l'idea iniziale di unificare le competenze di Ambiente e Sviluppo economico è naufragata: ...

