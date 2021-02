Traffico Roma del 25-02-2021 ore 17:30 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione coda trattine quest’ultima ora sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Prenestina e Appia Inoltre attenzione per un incidente proprio su via Appia Nuova in prossimità dello svincolo del gr mentre lungo la carreggiata esterna consueti rallentamenti per Traffico intenso tra la Roma Fiumicino è la Tuscolana aumentano gli spostamenti su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est Traffico tra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 per chi è diretto a viale Castrense a Sant’Onofrio un incidente e rallentato ulteriormente la circolazione su via Trionfale in prossimità di via Giuseppe Taverna sempre prudenza su via Cassia tra la Giustiniana e le bivio con il dove per lavori si ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione coda trattine quest’ultima ora sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Prenestina e Appia Inoltre attenzione per un incidente proprio su via Appia Nuova in prossimità dello svincolo del gr mentre lungo la carreggiata esterna consueti rallentamenti perintenso tra laFiumicino è la Tuscolana aumentano gli spostamenti su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale esttra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 per chi è diretto a viale Castrense a Sant’Onofrio un incidente e rallentato ulteriormente la circolazione su via Trionfale in prossimità di via Giuseppe Taverna sempre prudenza su via Cassia tra la Giustiniana e le bivio con il dove per lavori si ...

repubblica : Coronavirus, inchiesta mascherine: un arresto e misure interdittive per Mario Benotti e altri tre: L'accusa è quell… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Belmonte in Sabina - Traffico rallentato causa #incidente presso Via di Casal Monastero in direzione fuori città - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - pazdek : Sulla Prenestina ci sarebbe traffico anche se fosse il Triassico Superiore (epoca dei dinosauri per chi non lo sape… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-02-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -