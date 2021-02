Tg Lazio, edizione del 25 febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 100mila gli over 80 vaccinati contro il Covid nel Lazio. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando inoltre che sono più di 10mila le vaccinazioni effettuate per le Forze dell’Ordine e che sono 85mila le prenotazioni fin qui effettuate per la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico. “Sono preoccupato dell’incertezza sugli arrivi e le forniture dei vaccini, in particolar modo Astrazeneca e Moderna- ha detto D’Amato- Questo non ci aiuta in un momento in cui viaggiamo stabilmente sulle 12mila somministrazioni al giorno e possiamo agevolmente andare a 35 mila”. ROMA CAPITALE: GOVERNO RIAPRA RISTORANTI-BAR FINO ALLE 22 Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 100mila gli over 80 vaccinati contro il Covid nel Lazio. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando inoltre che sono più di 10mila le vaccinazioni effettuate per le Forze dell’Ordine e che sono 85mila le prenotazioni fin qui effettuate per la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico. “Sono preoccupato dell’incertezza sugli arrivi e le forniture dei vaccini, in particolar modo Astrazeneca e Moderna- ha detto D’Amato- Questo non ci aiuta in un momento in cui viaggiamo stabilmente sulle 12mila somministrazioni al giorno e possiamo agevolmente andare a 35 mila”. ROMA CAPITALE: GOVERNO RIAPRA RISTORANTI-BAR FINO ALLE 22

