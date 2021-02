Servono regole per tutelare i rider, senza paralizzare l’economia digitale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per abitudine, nel tempo abbiamo associato l’odiosa pratica del caporalato ai lavori agricoli o di piccola manifattura, considerandoli quasi endemici del Sud Italia. Con l’avvento dell’economia e del capitalismo digitale, invece, questa pratica si è diffusa un po’ ovunque nel territorio per quanto riguarda molte delle nuove professioni, soprattutto perché queste sono quasi o del tutto prive di un contesto normativo di riferimento. Una condizione che è caratteristica dei cosiddetti rider, i moderni fattorini digitali che ogni giorno ci consegnano a domicilio pasti, spesa e prodotti di ogni genere. La domanda, che esiste da quando esiste la gig economy, è se questi lavoratori siano dipendenti o autonomi. Molto spesso, infatti, i lavoratori associati alle piattaforme digitali di consegne a domicilio sono costretti a sottostare a ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per abitudine, nel tempo abbiamo associato l’odiosa pratica del caporalato ai lavori agricoli o di piccola manifattura, considerandoli quasi endemici del Sud Italia. Con l’avvento dele del capitalismo, invece, questa pratica si è diffusa un po’ ovunque nel territorio per quanto riguarda molte delle nuove professioni, soprattutto perché queste sono quasi o del tutto prive di un contesto normativo di riferimento. Una condizione che è caratteristica dei cosiddetti, i moderni fattorini digitali che ogni giorno ci consegnano a domicilio pasti, spesa e prodotti di ogni genere. La domanda, che esiste da quando esiste la gig economy, è se questi lavoratori siano dipendenti o autonomi. Molto spesso, infatti, i lavoratori associati alle piattaforme digitali di consegne a domicilio sono costretti a sottostare a ...

repubblica : Governo, Enrico Letta: “Per i partiti è l’ultima occasione. Usino la tregua Draghi per riformare il sistema”: L'ex… - zazoomblog : Servono regole per tutelare i rider senza paralizzare l’economia digitale - #Servono #regole #tutelare #rider - _glam_amour_ : @MilanoDario @lucarango88 Infatti, era solo in tre regioni. Il lockdown non serve à nulla, se non a deprimere l’eco… - a_agabito : @angelo_di_dio @DrDoom39303132 @myrtamerlino Dunque le regole imposte non servono a nulla se non a far chiudere le… - eErgaOmnes : RT @kryptondaddy: @Shardana_81 @aledenicola @LaStampa oppure i ristoranti di quartiere si organizzeranno x assicurare qs servizio direttame… -

Ultime Notizie dalla rete : Servono regole Bollettino del 25 febbraio: i numeri dell'epidemia in Italia Servono provvedimenti. Pasqua 2021, tutte le regole da rispettare per stare in Famiglia A breve il Governo dovrebbe rendere note le misure che saranno in vigore a far data dal 6 aprile , ossia quando ...

Incontro in Prefettura, Schiavo (Confesercenti): servono più controlli in strada. Pur ribadendo che i ristoratori non sono certo gli "untori", tutti noi dobbiamo rispettare le regole anti - Covid e scongiurare a tutti i costi gli assembramenti perché siamo consci che in questo ...

Bilancio 2020 e provvedimenti emergenziali: servono regole contabili nuove e chiare Ipsoa Sullo smart working è l’ora di un contratto collettivo. La proposta Inapp “Adesso serve una contrattazione collettiva per dare allo smart working una struttura solida e organica”. Parola di Sebastiano Fadda, presidente dell’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle po ...

Bologna zona arancione scuro, assessore: "Stiamo valutando" 'Dobbiamo capire - ha detto - se servono, come abbiamo fatto nel circondario imolese, ulteriori misure di contenimento'. (Adnkronos). Bologna verso la zona arancione scuro? La Regione Emilia Romagna s ...

provvedimenti. Pasqua 2021, tutte leda rispettare per stare in Famiglia A breve il Governo dovrebbe rendere note le misure che saranno in vigore a far data dal 6 aprile , ossia quando ...Pur ribadendo che i ristoratori non sono certo gli "untori", tutti noi dobbiamo rispettare leanti - Covid e scongiurare a tutti i costi gli assembramenti perché siamo consci che in questo ...“Adesso serve una contrattazione collettiva per dare allo smart working una struttura solida e organica”. Parola di Sebastiano Fadda, presidente dell’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle po ...'Dobbiamo capire - ha detto - se servono, come abbiamo fatto nel circondario imolese, ulteriori misure di contenimento'. (Adnkronos). Bologna verso la zona arancione scuro? La Regione Emilia Romagna s ...