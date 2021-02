Salvini soddisfatto della squadra: "Con noi Draghi lavorerà al meglio" (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io sono convinto di una cosa: la forza con cui il premier Draghi si troverà meglio a lavorare, saremo noi”. Matteo Salvini parla al Corriere della Sera con soddisfazione della squadra dei 39 sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri. Per la Lega un vice ministro e 8 sottosegretari: Lucia Borgonzoni ai Beni Culturali; Gian Marco Centinaio alle Politiche Agricole; Claudio Durigon al Mef; Vannia Gava sottosegretario alla Transazione ecologica; Nicola Molteni all’Interno; Alessandro Morelli viceministro alle Infrastrutture e Trasporti; Tiziana Nisini al Lavoro e Politiche Sociali; Stefania Pucciarelli alla Difesa; Rossano Sasso all’Istruzione. “Avevo chiesto la sicurezza e al Viminale abbiamo Nicola Molteni, che già aveva fatto benissimo. Ci interessa lo sblocco dei cantieri e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io sono convinto di una cosa: la forza con cui il premiersi troveràa lavorare, saremo noi”. Matteoparla al CorriereSera con soddisfazionedei 39 sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri. Per la Lega un vice ministro e 8 sottosegretari: Lucia Borgonzoni ai Beni Culturali; Gian Marco Centinaio alle Politiche Agricole; Claudio Durigon al Mef; Vannia Gava sottosegretario alla Transazione ecologica; Nicola Molteni all’Interno; Alessandro Morelli viceministro alle Infrastrutture e Trasporti; Tiziana Nisini al Lavoro e Politiche Sociali; Stefania Pucciarelli alla Difesa; Rossano Sasso all’Istruzione. “Avevo chiesto la sicurezza e al Viminale abbiamo Nicola Molteni, che già aveva fatto benissimo. Ci interessa lo sblocco dei cantieri e ...

