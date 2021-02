Salerno, parte il tour delle proposte contro i luoghi del degrado (Video) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Non solo denuncia sullo stato di degrado della città di Salerno, ma tappa dopo tappa in luoghi abbandonati a partire dal solarium di Piazza della Concordia, l’associazione Help ed il Comitato Salute e Vita presenteranno anche un elenco di proposte per riqualificare e restituire alla città di Salerno questi contenitori abbandonati. C’è naturalmente nell’elenco l’ex tribunale di Salerno, il quartiere delle Fornelle, l’ex Ladir di via dei Greci e la discarica abusiva sorta lungo via San Luca nel quartiere di Cappelle, ma anche l’ex Ostello della gioventù di Torrione, la casa cantoniera della ferrovia a Torrione e la villa Ciro Bracciante a Mariconda senza dimenticare il Palazzetto dello Sport allo stadio. Con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Non solo denuncia sullo stato didella città di, ma tappa dopo tappa inabbandonati a partire dal solarium di Piazza della Concordia, l’associazione Help ed il Comitato Salute e Vita presenteranno anche un elenco diper riqualificare e restituire alla città diquesti contenitori abbandonati. C’è naturalmente nell’elenco l’ex tribunale di, il quartiereFornelle, l’ex Ladir di via dei Greci e la discarica abusiva sorta lungo via San Luca nel quartiere di Cappelle, ma anche l’ex Ostello della gioventù di Torrione, la casa cantoniera della ferrovia a Torrione e la villa Ciro Bracciante a Mariconda senza dimenticare il Palazzetto dello Sport allo stadio. Con ...

