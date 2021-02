**Recovery: Zingaretti a governo, 'non si smantelli pilastro parità genere'** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "In questi anni il Pd si è battuto in Parlamento per migliorare la condizione di vita delle donne. Più diritti, più tempo, più lavoro per le donne". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd ricordando tra l'altro tutto il lavoro del Women New Deal. "Se vogliamo voltare pagina come paese è tempo di rivoluzionare tutto. La ricostruzione deve ripartire dal ruolo e dalla forza delle donne e fare in modo che il progetto che metteremo in campo non riproponga quello della Italia pre Covid: al nuovo governo che rivendica la libertà di verificare quel programma, il Pd dice 'va bene' ma senza smantellare pilastri costitutivi di quel progetto come quello della parità di genere e dell'impatto di genere di tutte le misure che si discuteranno". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "In questi anni il Pd si è battuto in Parlamento per migliorare la condizione di vita delle donne. Più diritti, più tempo, più lavoro per le donne". Lo dice il segretario Nicolaalla Direzione del Pd ricordando tra l'altro tutto il lavoro del Women New Deal. "Se vogliamo voltare pagina come paese è tempo di rivoluzionare tutto. La ricostruzione deve ripartire dal ruolo e dalla forza delle donne e fare in modo che il progetto che metteremo in campo non riproponga quello della Italia pre Covid: al nuovoche rivendica la libertà di verificare quel programma, il Pd dice 'va bene' ma senza smantellare pilastri costitutivi di quel progetto come quello delladie dell'impatto didi tutte le misure che si discuteranno".

