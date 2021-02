PUBG: New State è il prossimo PUBG Mobile (Di giovedì 25 febbraio 2021) PUBG: New State è il nuovo PUBG per dispositivi Mobile. PUBG Studio, sviluppatore del gioco PUBG per PC e console, ha annunciato il sequel di PUBG Mobile. A differenza di questo gioco (sviluppato da Tencent), New State è stato realizzato internamente. PUBG: New State arriverà su Android e iOS quest'anno, con la pre-registrazione già aperta su Google Play. Come con PUBG Mobile originale, New State sarà free-to-play e promette di stabilire un nuovo standard per le immagini di gioco sui dispositivi Mobile. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021): Newè il nuovoper dispositiviStudio, sviluppatore del giocoper PC e console, ha annunciato il sequel di. A differenza di questo gioco (sviluppato da Tencent), Newè stato realizzato internamente.: Newarriverà su Android e iOS quest'anno, con la pre-registrazione già aperta su Google Play. Come conoriginale, Newsarà free-to-play e promette di stabilire un nuovo standard per le immagini di gioco sui dispositivi. Leggi altro...

