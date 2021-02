Psg | Leonardo mette fretta a Mbappé | “Rinnovo? Tempo di prendere una decisione Su Di Maria e Neymar…”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Intervistato dai microfoni di France Bleu Paris, il direttore sportivo del Paris Saint-Germainha fatto il punto sulla situazione del club francese in merito ai rinnovi delle stelle parigine, su tutte, quello di Kylian. Il brasiliano ha poi parlato anche degli altri calciatori del club di Ligue 1 come Di, Neymar e Draxler.Psg,caption id="attachment 822923" align="alignnone" width="594", Getty Images/caption"Ildi? Ormai ne parliamo dadel suo contratto e del. Penso stia per arrivare il momento diuna, deve arrivare il momento in cui le parti si ...

Il Milan è sullo sfondo, ma più avanti ci sonoe Barcellona Georginio Wijnaldum (©Getty Images) ... Stando a quanto scrive Le10Sport , ci starebbe pensandoper il suo Paris Saint - Germain .