Notizie dal Forex 25 febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L'euro torna a salire nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2222 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2339. Confermata positiva l'inflazione dell'Eurozona nel mese di gennaio, che segna un +0,9% su base tendenziale. USD/YEN Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 106,14, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 106,28. Migliorano le condizioni economiche del Giappone a dicembre, con il leading indicator rivisto a 95,3 punti. GBP/USD La sterlina corre sempre nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,4160 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,4240. Nel Regno Unito, scendono, a gennaio, di 20.000 unità i disoccupati richiedenti un sussidio. EUR/YENL'euro si apprezza ancora nei confronti dello yen giapponese. La coppia ...

