Napoli-Granada, Gattuso lancia Zielinski ed Elmas in un ruolo inedito (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gattuso conferma le indiscrezioni della giornata e punta sulla difesa a tre contro il Granada per cercare di recuperare lo svantaggio acquisito all’andata e qualificarsi per il passaggio del turno di Europa League Una mossa che oggi il Corriere dello Sport aveva definito della disperazione “Se non è un inedito, ci manca poco: dev’essere la disperazione che spinge ad inventarsi una vita nuova, a buttarla sul tappeto verde come se fossero le ultime fiches in tasca, a giocarsela a dadi o in una mano di chemin de fer o anche con la difesa a tre. È una scelta (quasi) surreale e quando Gattuso l’ha sfruttata, non gli è poi andata così bene”. Formazioni Napoli (3-4-1-2) – Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021)conferma le indiscrezioni della giornata e punta sulla difesa a tre contro ilper cercare di recuperare lo svantaggio acquisito all’andata e qualificarsi per il passaggio del turno di Europa League Una mossa che oggi il Corriere dello Sport aveva definito della disperazione “Se non è un, ci manca poco: dev’essere la disperazione che spinge ad inventarsi una vita nuova, a buttarla sul tappeto verde come se fossero le ultime fiches in tasca, a giocarsela a dadi o in una mano di chemin de fer o anche con la difesa a tre. È una scelta (quasi) surreale e quandol’ha sfruttata, non gli è poi andata così bene”. Formazioni(3-4-1-2) – Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko,; Politano, ...

