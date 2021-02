Napoli-Benevento: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli-Benevento è in programma per domenica 28 febbraio 2021. Il match sarà valido per la 24a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00 direttamente dal Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli-Benevento: come arrivano le squadre? Il Napoli è reduce dalla vittoria per 2-1 in Europa League contro il Granada. Una vittoria che però non ha evitato l’eliminazione dalla competizione. La squadra di Gattuso ha perso l’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta per 4-2. I partenopei non possono commettere altri errori se vogliono continuare a lottare per un posto in Champions League. Potrebbe essere convocato Osimhen, uscito per un trauma cranico nell’ultimo turno di Serie A. Certo il rientro di Mertens e Koulibaly con il belga che partirà dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021)è in programma per domenica 28 febbraio 2021. Il match sarà valido per la 24a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00 direttamente dal Diego Armando Maradona di: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla vittoria per 2-1 in Europa League contro il Granada. Una vittoria che però non ha evitato l’eliminazione dalla competizione. La squadra di Gattuso ha perso l’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta per 4-2. I partenopei non possono commettere altri errori se vogliono continuare a lottare per un posto in Champions League. Potrebbe essere convocato Osimhen, uscito per un trauma cranico nell’ultimo turno di Serie A. Certo il rientro di Mertens e Koulibaly con il belga che partirà dalla ...

