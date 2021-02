Migranti: via libera alla rotta balcanica (Di giovedì 25 febbraio 2021) Al confine orientale italiano cresce la pressione dei Migranti che hanno attraversato Slovenia, Croazia e Bosnia. Il nuovo orientamento giudiziario e la mobilitazione delle ong rischia ora di alimentare un indiscrimato arrivo «via terra». Il 15 febbraio sono stati intercettati 117 Migranti nei dintorni di Udine, giunti dalla rotta balcanica a bordo di un tir ed entrati dalla Slovenia a Gorizia. Nel 2020, nonostante il Covid, sono arrivati dalla Bosnia in Friuli-Venezia Giulia 6.477 Migranti, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Solo 1.301 sono stati rimandati in Slovenia, ma adesso, grazie all'ordinanza di un giudice di Roma, sarà più possibile farlo, nonostante esista un accordo con la vicina Repubblica. Un'offensiva giudiziaria, mediatica ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) Al confine orientale italiano cresce la pressione deiche hanno attraversato Slovenia, Croazia e Bosnia. Il nuovo orientamento giudiziario e la mobilitazione delle ong rischia ora di alimentare un indiscrimato arrivo «via terra». Il 15 febbraio sono stati intercettati 117nei dintorni di Udine, giunti da bordo di un tir ed entrati dSlovenia a Gorizia. Nel 2020, nonostante il Covid, sono arrivati dBosnia in Friuli-Venezia Giulia 6.477, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Solo 1.301 sono stati rimandati in Slovenia, ma adesso, grazie all'ordinanza di un giudice di Roma, sarà più possibile farlo, nonostante esista un accordo con la vicina Repubblica. Un'offensiva giudiziaria, mediatica ...

