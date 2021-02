M5s perde altri pezzi | Dessì | ' Vado via | questa non è più la mia casa'

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Si stanno sfarinando, almeno in attesa della svolta moderata e liberale preannunciato da Giggino di Maio, ossia il partito del vaffanculo che da rivoluzionario diventa custode dell'esistente. Un altro ...

... riunitosi ieri, ha dovuto prendere atto sia delle dimissioni di Massimo D'Andrea () sia della "... "Siamo dispiaciuti e rammaricati , siun po' di rappresentatività nella nostra comunità" ha ......e vedo che un giornale come il Fatto quotidiano è schierato dalla parte degli scissionisti [del]... Se la grancassa della stampa non accompagna, il piffero della magistraturail ritmo e il ...M5s, Di Maio chiama Conte: "Ci stiamo trasformando" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Il senatore aveva votato contro l'esecutivo Draghi: ""sco dal Movimento 5 stelle con un enorme tristezza nel cuore ma anche con tanta rabbia" ...