LIVE Sci di fondo | Sprint Mondiali in DIRETTA | Federico Pellegrino a caccia del podio! Eliminata Laurent

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41: Monsorno è quarta a metà gara 11.39: C’è l’azzurra Monsorno al via della terza batteria femminile. Al via Sundling (Swe), Stenseth (Nor), Lylynpera (Fin), Kirillova (Blr), Urevc (Slo), Monsorno (Ita) 11.38: Lampic vince la volata lunghissima, Svahn non è al meglio della condizione e si vede ma riesce a strappare un secondo posto. Van der Graaff riesce a sopravanzare Gretache esce di scena 11.37: Svahn non dominante, Lampic e Van der Graaff tengono il ritmo 11.35: Al via nella seconda batteria: Svahn (Swe), Matsokina (Rus), Lampic (Slo), Krehl (Ger), Van der Graaff (Sui), Caldwell (Usa) 11.31: Falla domina la prima batteria, peccato per Greta, superata proprio in dirittura d’arrivo da Dahlqvist (non una qualunque). L’azzurra è quarta e si mette assieme a ...