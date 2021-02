Lady Gaga è a Roma: ecco la richiesta dei fan (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lady Gaga si trova in questi giorni a Roma per girare Gucci, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci dove la pop star americana interpreterà la parte di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere per essere stata la mandante del suo omicidio. "Lady Gaga":Perché è arrivata a Roma per girare "Gucci", film diretto da Ridley Scott sull'assassinio di Maurizio Gucci in cui interpreterà Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio del marito pic.twitter.com/DH9i6EN0Pb— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 25, 2021 La presenza di Lady Gaga nella Capitale non è certo passata inosservata, specie per il particolare periodo della stagione in cui è approdata sul suolo ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 febbraio 2021)si trova in questi giorni aper girare Gucci, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci dove la pop star americana interpreterà la parte di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere per essere stata la mandante del suo omicidio. "":Perché è arrivata aper girare "Gucci", film diretto da Ridley Scott sull'assassinio di Maurizio Gucci in cui interpreterà Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio del marito pic.twitter.com/DH9i6EN0Pb— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 25, 2021 La presenza dinella Capitale non è certo passata inosservata, specie per il particolare periodo della stagione in cui è approdata sul suolo ...

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - repubblica : Lady Gaga a Roma per girare il film su Gucci di Ridley Scott: La cantante 11 volte vincitrice del Grammy, interpret… - WeCinema : L'artista e star Lady Gaga è arrivata a Roma per le riprese del nuovo film 'Gucci', firmato da #RidleyScott.