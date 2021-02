La squadra è in isolamento fiduciario ad Appiano Gentile (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Inter è in isolamento dopo che Marotta, Ausilio e Antonello sono risultati positivi al covid. Inter: Marotta, Ausilio e Antonello positivi al covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Inter è indopo che Marotta, Ausilio e Antonello sono risultati positivi al covid. Inter: Marotta, Ausilio e Antonello positivi al covid su Notizie.it.

Toro_News : ?? | FOCUS La sfortuna di #Sanabria: dalla sua positività all'isolamento forzato della squadra. In totale sono solo… - IlVal_79 : @_enz29 La gazzetta dice che La squadra é in isolamento fiduciario alla Pinetina. - IlVal_79 : Ma la squadra in isolamento fiduciario può allenarsi solo singolarmente? Come cazzo la prepari la partita così? - sportli26181512 : Inter, cinque casi di Covid: positivi Marotta, Ausilio e Antonello: Inter, cinque casi di Covid: positivi Marotta,… - sportli26181512 : NBA, Luguentz Dort sulla sirena fa vincere i Thunder, battuti gli Spurs. VIDEO: Ritorno amaro sul parquet per la sq… -

Ultime Notizie dalla rete : squadra isolamento Rugby: ancora un positivo nella Francia, a rischio il match con la Scozia Un'altra positività nel gruppo squadra della Francia. Lo ha annunciato la FFR (la Federazione transalpina di rugby) e il nuovo caso ...una positività che ha costretto il gruppo a tornare in isolamento, ...

Il Torino torna ad allenarsi... a casa L'Asl del capoluogo piemontese ha vietato gli allenamenti al Filadelfia e posto in isolamento fiduciario l'intero gruppo squadra, è così che Davide Nicola ha predisposto delle sessioni di allenamento ...

Il Toro bloccato dal Covid, allenamenti sospesi e squadra in isolamento Quotidiano Piemontese Inter, Marotta e Ausilio sono stati trovati positivi al Coronavirus I dirigenti dell'Inter Marotta e Ausilio sono stati trovati trovati positivi al Coronavirus e sono stati messi dunque in isolamento ...

Coronavirus, Inter: positivi Marotta, Antonello e Ausilio “Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”, si legge nella nota dell’Inter Squadra in isolamento fiduciario. Focolaio di coronavirus nell’I ...

Un'altra positività nel gruppodella Francia. Lo ha annunciato la FFR (la Federazione transalpina di rugby) e il nuovo caso ...una positività che ha costretto il gruppo a tornare in, ...L'Asl del capoluogo piemontese ha vietato gli allenamenti al Filadelfia e posto infiduciario l'intero gruppo, è così che Davide Nicola ha predisposto delle sessioni di allenamento ...I dirigenti dell'Inter Marotta e Ausilio sono stati trovati trovati positivi al Coronavirus e sono stati messi dunque in isolamento ...“Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”, si legge nella nota dell’Inter Squadra in isolamento fiduciario. Focolaio di coronavirus nell’I ...