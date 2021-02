La nona puntata di Che Dio ci Aiuti 6 svela un nuovo colpo di scena su Erasmo? Trame 25 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) La nona puntata di Che Dio ci Aiuti 6 potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola? Giunti ormai al penultimo appuntamento di stagione, il personaggio di Erasmo continua a gettare ombre e dubbi: è davvero chi dice di essere? Qual è il suo legame effettivo con Suor Angela? A giudicare dalle anticipazioni degli episodi di stasera, giovedì 25 febbraio, ci aspettano diversi colpi di scena. Nel episodio, l’episodio 6×17 dal titolo Non dire no, Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile, però il ragazzo esita, e ciò getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, ma l’amica è distratta dall’arrivo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladi Che Dio ci6 potrebbe cambiare dile carte in tavola? Giunti ormai al penultimo appuntamento di stagione, il personaggio dicontinua a gettare ombre e dubbi: è davvero chi dice di essere? Qual è il suo legame effettivo con Suor Angela? A giudicare dalle anticipazioni degli episodi di stasera, giovedì 25, ci aspettano diversi colpi di. Nel episodio, l’episodio 6×17 dal titolo Non dire no, Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene.è l’unico che potrebbe essere compatibile, però il ragazzo esita, e ciò getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, ma l’amica è distratta dall’arrivo ...

raspa90 : RT @tvblogit: Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio Ci Aiuti 6 - tvblogit : Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio Ci Aiuti 6 - tuttotv_info : Che Dio ci aiuti 6, la TRAMA degli episodi in onda questa sera su #Rai1 > - OrionBloodmoon : Ok ho iniziato #GinnyAndGeorgia per noia: sono già alla nona puntata e vorrei una 2° stagione quanto prima - ago_rosy : RT @vintagebasnicar: @ago_rosy @EricaCalcagno Si vocifera intorno alla nona puntata ma sicuro oltre la decima forse intorno alla 12/13 ?? -