La fisica quantistica può causare mutazioni nel nostro dna (Di giovedì 25 febbraio 2021) (illustrazione: Pixabay)Sembrerebbe, a primo impatto, un binomio assai bizzarro, quello tra la fisica quantistica e la biologia. Eppure, è ormai da tempo che la cosiddetta biologia quantistica, un campo della scienza in cui operano fisici, biochimici e biologi molecolari, tenta di capire se il mondo subatomico della meccanica quantistica abbia un ruolo anche nella biologia, nelle cellule viventi. E oggi, a compiere un passo in questa direzione è un nuovo studio dei ricercatori del Leverhulme Quantum Biology Doctoral Training Center dell’Università del Surrey, che ha mostrato come la fisica quantistica possa causare mutazioni spontanee nel nostro dna. Lo studio è stato appena pubblicato su Physical Chemistry Chemical Physics. Per ... Leggi su wired (Di giovedì 25 febbraio 2021) (illustrazione: Pixabay)Sembrerebbe, a primo impatto, un binomio assai bizzarro, quello tra lae la biologia. Eppure, è ormai da tempo che la cosiddetta biologia, un campo della scienza in cui operano fisici, biochimici e biologi molecolari, tenta di capire se il mondo subatomico della meccanicaabbia un ruolo anche nella biologia, nelle cellule viventi. E oggi, a compiere un passo in questa direzione è un nuovo studio dei ricercatori del Leverhulme Quantum Biology Doctoral Training Center dell’Università del Surrey, che ha mostrato come lapossaspontanee neldna. Lo studio è stato appena pubblicato su Physical Chemistry Chemical Physics. Per ...

Gioia_8 : @PiccoloPesceNer @BruNO16503135 @GrandePinguino @teoxandra Esatto. C'è un libro bellissimo di Fritjof Capra 'Il Tao… - nannierri : @GrandePinguino @teoxandra La fisica quantistica da spazio ad alcuni filosofi che parlano universo spirituale. Inte… - jayrenmaru : solo a fisica si vede gente che prende in mano la meccanica quantistica ma poi non sa usare Google Meet - MonicaMerico : RT @RondoneR: Come cazzo è che avete sto complesso di @Totti ? Quale colpa avrebbe avuto? Quale? Capite de pallone quanto io de fisica quan… - Ainely88 : @cinzia78 Sarebbe bastato leggere le sue dichiarazioni per capire che con la cultura ci azzecca tanto quanto me e la fisica quantistica. -

Ultime Notizie dalla rete : fisica quantistica Quanto siamo lontani dai viaggi nel tempo? Abbiamo intervistato Angelo Bassi, professore all'Università degli studi di Trieste e ricercatore nel campo dei fondamenti della fisica quantistica, a cui il New York Times ha recentemente dedicato ...

Benjamín Labatut e il lato oscuro della scienza Sono tante storie di scienza e scienziati, che iniziano dal Blu di Prussia, appunto, per approdare alla fisica quantistica. Sono tutte legate, in qualche modo, perché dal Blu di Prussia c'è un filo ...

Quali sono gli effetti della fisica quantistica sul corpo umano? Everyeye Tech La fisica quantistica può causare mutazioni nel nostro dna Una nuova ricerca dimostra che la meccanica quantistica gioca un ruolo anche nei processi biologici e può causare mutazioni spontanee nel dna. Lo studio su Physical Chemistry Chemical Physics ...

Quanto siamo lontani dai viaggi nel tempo? Le conoscenze sull'universo che abbiamo oggi sono incomparabili con quelle che aveva a disposizione Einstein. Eppure c'è un aspetto riguardo al quale i progressi latitano: il tempo. di (...) ...

Abbiamo intervistato Angelo Bassi, professore all'Università degli studi di Trieste e ricercatore nel campo dei fondamenti della, a cui il New York Times ha recentemente dedicato ...Sono tante storie di scienza e scienziati, che iniziano dal Blu di Prussia, appunto, per approdare alla. Sono tutte legate, in qualche modo, perché dal Blu di Prussia c'è un filo ...Una nuova ricerca dimostra che la meccanica quantistica gioca un ruolo anche nei processi biologici e può causare mutazioni spontanee nel dna. Lo studio su Physical Chemistry Chemical Physics ...Le conoscenze sull'universo che abbiamo oggi sono incomparabili con quelle che aveva a disposizione Einstein. Eppure c'è un aspetto riguardo al quale i progressi latitano: il tempo. di (...) ...