La EOS M50 Mark II arriva in Italia Secondo Canon è perfetta per Twitch e YouTube | ma abbiamo qualche dubbio

Digital_Day : A noi sembra tanto una M50 del 2018 con aggiornamento software - fotopuntoit : Canon EOS M50 Mark II, la mirrorless pensata per i content creators da oggi è disponibile anche in Italia - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Canon Italia EOS M50 + EF-M Fotocamera Mirrorless, Bianco, Lunghezza Focale 15-45 mm'da Canon… -

Ultime Notizie dalla rete : EOS M50

Diventa Videomaker

I creatori di contenuti video e foto sono l'obiettivo della proposta Canon conMark II con sensore APS - C da 24,1 megapixel, erede dipresentata il 25 febbraio e disponibile sul mercato a partire dal 25 marzo. Al centro dell'offerta le necessità di chi deve ...Per il concorso fotografico, in palio una Mirrorless Canon(1° classificato), una action camera GoPro Hero 9 (2° classificato) e un Drone Dji Tello Boots Combo (3° classificato). Per il ...Canon porta in Italia a 769,99 la mirrorless lanciata lo scorso anno in Giappone: piccola e leggera, è pensata per essere la compagna ideale del content creator. Può essere, ma sul prodotto abbiamo qu ...La seconda versione di EOS M50 si adatta alle esigenze di mercato e alle nuove modalità di comunicazione rafforzando con streaming diretto, riprese 4K e messa a fuoco diretta con touch screen abbinati ...