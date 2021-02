La candidatura di Conte a Siena in stand-by (per ora). Tra veti di ex renziani (rimasti nel Pd) e l’appoggio dell’area Zingaretti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella città del Palio per ora non ci sono cavalieri che (apertamente)) scommettano sul “cavallo” Giuseppe Conte al posto di Pier Carlo Padoan passato al vertice di Unicredit. Sulla candidatura dell’ex premier alle suppletive per il seggio lasciato vacante alla Camera dall’ex ministro di Matteo Renzi, infatti, è calata la mannaia della segretaria regionale del Pd Simona Bonafè, 47 anni, varesina, che dopo cinque anni di assessorato nel comune di Scandicci (sì, il comune del senatore Matteo Renzi), è approdata alla corte dell’ex rottamatore, pista di lancio per un seggio al parlamento europeo. La Bonafè è stata gelida e tagliente: Conte deputato di Siena? Non se ne parla neanche. “A decidere deve essere il territorio”, ha spiegato. Insomma, niente candidati paracadutati dall’alto. Nobile intento, forse. Se non fosse che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella città del Palio per ora non ci sono cavalieri che (apertamente)) scommettano sul “cavallo” Giuseppeal posto di Pier Carlo Padoan passato al vertice di Unicredit. Sulladell’ex premier alle suppletive per il seggio lasciato vacante alla Camera dall’ex ministro di Matteo Renzi, infatti, è calata la mannaia della segretaria regionale del Pd Simona Bonafè, 47 anni, varesina, che dopo cinque anni di assessorato nel comune di Scandicci (sì, il comune del senatore Matteo Renzi), è approdata alla corte dell’ex rottamatore, pista di lancio per un seggio al parlamento europeo. La Bonafè è stata gelida e tagliente:deputato di? Non se ne parla neanche. “A decidere deve essere il territorio”, ha spiegato. Insomma, niente candidati paracadutati dall’alto. Nobile intento, forse. Se non fosse che ...

