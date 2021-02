ISS, trovate le varianti di Sars-Cov-2 nelle acque di scarico (Di venerdì 26 febbraio 2021) – Le varianti del virus Sars-CoV-2 inglese e brasiliana sono state individuate per la prima volta nelle acque di scarico italiane. Si tratta della prima ricerca, in assoluto, sulle varianti in reflui urbani in Italia e tra le prime al mondo, ed è stata condotta dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria dell’ISS, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata. I risultati dello studio dimostrano che le acque di scarico posso essere un utile strumento per valutare la circolazione delle varianti di Sars-CoV-2 nei centri urbani. Per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) – Ledel virus-CoV-2 inglese e brasiliana sono state individuate per la prima voltadiitaliane. Si tratta della prima ricerca, in assoluto, sullein reflui urbani in Italia e tra le prime al mondo, ed è stata condotta dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria dell’ISS, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata. I risultati dello studio dimostrano che lediposso essere un utile strumento per valutare la circolazione delledi-CoV-2 nei centri urbani. Per ...

Agenzia_Ansa : Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - istsupsan : ??TROVATE VARIANTI #COVID19 NELLE ACQUE DI SCARICO ??La ricerca #ISS, prima in assoluto in Italia, ha individuato in… - RaiNews : Trovate tracce delle #varianti in acque reflue #varianteinglese #COVID19 - cocchi2a : RT @nino_pitrone: #Iss: “Trovate varianti inglese e brasiliana del ##Covid nelle acque reflue in #Umbria ed #Abruzzo” - nino_pitrone : #Iss: “Trovate varianti inglese e brasiliana del ##Covid nelle acque reflue in #Umbria ed #Abruzzo”… -