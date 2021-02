Gigio ma quanto sei forte? Le 5 migliori parate di Donnarumma (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tanti auguri Gigio Donnarumma: per celebrare il portiere rossonero, ZON ha preparato la classifica delle sue 5 parate più belle 22 anni appena, eppure sembra di conoscerlo da una vita: Gigio Donnarumma compie gli anni oggi e ZON gli dedica una compilation da campione. Per una volta non sarà il rinnovo, Raiola o il calciomercato a occupare le pagine di questa speciale classifica, ma solo le 5 più incredibili parate del fortissimo “portierino” del Milan. 1)Milan-Juventus (2016/2017) Il gol di Manuel Locatelli rischia di restituire al Milan una vittoria contro i bianconeri che manca da tanto tempo: all’ultimo respiro, però, Sami Khedira si inventa un tiro dalla distanza diretto all’incrocio dei pali. Solo il volo in estensione di Donnarumma può evitare una ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tanti auguri: per celebrare il portiere rossonero, ZON ha preparato la classifica delle sue 5più belle 22 anni appena, eppure sembra di conoscerlo da una vita:compie gli anni oggi e ZON gli dedica una compilation da campione. Per una volta non sarà il rinnovo, Raiola o il calciomercato a occupare le pagine di questa speciale classifica, ma solo le 5 più incredibilidel fortissimo “portierino” del Milan. 1)Milan-Juventus (2016/2017) Il gol di Manuel Locatelli rischia di restituire al Milan una vittoria contro i bianconeri che manca da tanto tempo: all’ultimo respiro, però, Sami Khedira si inventa un tiro dalla distanza diretto all’incrocio dei pali. Solo il volo in estensione dipuò evitare una ...

Tini97Milan1899 : @luciomazz99 @gigiodonna1 ?? quanto è bello il Nostro Gigio! Speriamo che oggi lui ci faccia il regalo con qualche… - itselisy : Quando pari un rigore ci fai esultare come se avessi segnato. Quando ti arrabbi in campo ci dimostri quanto ci tien… - Andrew88306241 : @LucillaMasini Draghi tiene in conto i 'consigli' del capitano ne più ne meno di quanto terrebbe in conto i consigli di Topo Gigio... - zugrusina : @redblack1980 Ma che davvero??? Tanti Auguri Antonio ???????????? Ps ... stesso giorno di Gigio ammazza quanto costi anch… - simostwt : Tutti sti tweet per gigio mi stanno facendo piangere,, quanto siamo fortunati ad averlo con noi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gigio quanto Rinnovo Donnarumma, affare bloccato - Da Raiola richiesta inaccettabile Gigio Donnarumma (©Getty Images) Oltre ad Hakan Calhanoglu, il Milan ha anche Gianluigi Donnarumma in scadenza di contratto a giugno 2021 e deve raggiungere quanto prima un accordo. Ma trattare con ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN STELLA ROSSA/ Diretta tv: Pioli perde anche Mandzukic ... IL CENTROCAMPO Vediamo ora le scelte del centrocampo per quanto riguarda le probabili formazioni ... ma è tornato anche Gabbia che dunque potrebbe agire a protezione di Gigio Donnarumma. A centrocampo ...

Rinnovo Donnarumma, affare bloccato | Da Raiola richiesta inaccettabile MilanLive.it Tanti auguri Gigio Donnarumma, 22 anni e già 200 partite in serie A | Gallery Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) Il fenomeno del Milan compie solo 22 anni anche se per tutti è ormai un veterano. Gigio ha già giocato 200 partite in serie ...

Milan, tanti auguri a Donnarumma: Gigio compie 22 anni Difficile trovare degli aggettivi per descrivere Gianluigi Donnarumma, che oggi compie 22 anni. Incontro avvenuto tra il Milan e l’agente di Calhanoglu: le ultime sul rinnovo >>> Perché a dispetto di ...

Donnarumma (©Getty Images) Oltre ad Hakan Calhanoglu, il Milan ha anche Gianluigi Donnarumma in scadenza di contratto a giugno 2021 e deve raggiungereprima un accordo. Ma trattare con ...... IL CENTROCAMPO Vediamo ora le scelte del centrocampo perriguarda le probabili formazioni ... ma è tornato anche Gabbia che dunque potrebbe agire a protezione diDonnarumma. A centrocampo ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) Il fenomeno del Milan compie solo 22 anni anche se per tutti è ormai un veterano. Gigio ha già giocato 200 partite in serie ...Difficile trovare degli aggettivi per descrivere Gianluigi Donnarumma, che oggi compie 22 anni. Incontro avvenuto tra il Milan e l’agente di Calhanoglu: le ultime sul rinnovo >>> Perché a dispetto di ...