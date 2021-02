Gf Vip 5, durante il Gf Late Show svelata la classifica dei 10 momenti più iconici del reality! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri sera, al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha condotto una nuova puntata del suo Gf Late Show. durante lo spettacolo, gli autori hanno mostrato ai concorrenti i 10 momenti più iconici dell’edizione votati negli scorsi giorni dai fan sui social. Per la prima categoria, ovvero il momento più cringe, è stata eletta la clip in cui Maria Teresa Ruta consola Tommaso tramite un lungo bacio: https://t.co/XCAWLyJ8fk MOMENTO PIÙ CRINGE ? #GFLateShow pic.twitter.com/bjnU4vW9f6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 25, 2021 Per la categoria numero 2 dello sbrocco dell’anno, troviamo un’arrabbiatissima Matilde Brandi contro Zorzi: 2.LO SBROCCO DELL’ANNO ?#GFLateShow pic.twitter.com/kIEfqVH2IV — Grande Fratello (@GrandeFratello) ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri sera, al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha condotto una nuova puntata del suo Gflo spettacolo, gli autori hanno mostrato ai concorrenti i 10piùdell’edizione votati negli scorsi giorni dai fan sui social. Per la prima categoria, ovvero il momento più cringe, è stata eletta la clip in cui Maria Teresa Ruta consola Tommaso tramite un lungo bacio: https://t.co/XCAWLyJ8fk MOMENTO PIÙ CRINGE ? #GFpic.twitter.com/bjnU4vW9f6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 25, 2021 Per la categoria numero 2 dello sbrocco dell’anno, troviamo un’arrabbiatissima Matilde Brandi contro Zorzi: 2.LO SBROCCO DELL’ANNO ?#GFpic.twitter.com/kIEfqVH2IV — Grande Fratello (@GrandeFratello) ...

IsaeChia : #GfVip 5, durante il #GfLateShow svelata la classifica dei 10 momenti più iconici del reality! #tzvip #TZLATESHOW - fiveintravel : ??BLOG POST In questo preciso istante vorremmo poter vivere nuovamente dei momenti spensierati, come quelli vissuti… - GRawen1 : RT @EireenViolet: Durante il live del GF Vip c’era Rosalinda seduta sul tavolo che guardava Adua lavare i piatti! “Evidentemente c’è stata… - EireenViolet : Durante il live del GF Vip c’era Rosalinda seduta sul tavolo che guardava Adua lavare i piatti! “Evidentemente c’è… - vip_erella : RT @Ale_99_Campa: Non Stefania che durante la quarantena faceva le dirette insta mentre lavava i piatti e non preferiva parola E IO ORA PAG… -