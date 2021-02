(Di giovedì 25 febbraio 2021) Stasera il Napoli tenterà l’impresa: vincere contro il Granada con uomini contati per superare il turno di Europa League. Se non dovesse riuscirci, De Laurentiis potrebbe decidere di esonerare Gattuso, scrive ladello Sport. Che parla anche diabbastanzatrae il presidente. “Che il presidente si stia sentendo con Rafanon è una novità. I due stanno discutendo parecchio in questi giorni. De Laurentiis gli ha chiesto di fare uno sforzo e di accettare la sua proposta che ne prevede l’immediato ritorno in panchina. Ma l’allenatore spagnolo continua a riflettere sull’opportunità di, che lui non gradisce”. Nell’intervista rilasciata ieri a Onda Cero,ha detto: «Mi piacerebbe lavorare a un progetto che mi ...

napolista : Gazzetta: contatti frequenti tra Adl e Benitez, ma il tecnico non vuole subentrare In caso di sconfitta con il Gran… - ciccionocera00s : RT @AndreaEttori: La #Gazzetta è scarsa con il calcio, figuriamoci con i motori. Ormai è il gossip a 'salvarla'. Su #SkyMotori sono senza… - GetLostInThEcho : RT @AndreaEttori: La #Gazzetta è scarsa con il calcio, figuriamoci con i motori. Ormai è il gossip a 'salvarla'. Su #SkyMotori sono senza… - ImpieriFilippo : RT @AndreaEttori: La #Gazzetta è scarsa con il calcio, figuriamoci con i motori. Ormai è il gossip a 'salvarla'. Su #SkyMotori sono senza… - LucaSalvarani11 : RT @AndreaEttori: La #Gazzetta è scarsa con il calcio, figuriamoci con i motori. Ormai è il gossip a 'salvarla'. Su #SkyMotori sono senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta contatti

CalcioNapoli24

Ritorno Benitez al Napoli, De Laurentiis chiede uno sforzo Benitez De Laurentiis Napoli Ladello sport poi svela un altro clamoroso retroscena. Icon Rafa Benitez si sarebbero ...BARI - La Giunta Emiliano ha approvato l'accordo per la prenotazione della vaccinazione anti Covid - 19 per gli over 80 tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private. L'accordo è tra Regione e ...Alle ore 20.30, al pala Diamante, i granata affronteranno il Lavagna nel recupero della nona giornata del girone d’andata del campionato nazionale di serie B di calcio a 5. I re ...Leggi anche:. Mercato Milan, contatti con Raiola per Brobbey. Il Milan con Raiola, però, non parla solamente di rinnovi di contratto. Il Milan sta dialogando con Raiola non solo sui rinnovi contrattua ...