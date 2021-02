Fuorigrotta | Arrestate due persone per estorsione ai danni di un imprenditore I NOMI

(Di giovedì 25 febbraio 2021): pretendono da3mila euro per i disagi subiti per l’installazione di un ascensore in un condominio.per. I carabinieri della stazione e del Nucleo Operativo di Bagnoli hanno arrestato per concorso inMassimo Picone (cl. 61) e Fabio Esposito (cl.79), entrambi del quartieree già noti alle

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta Arrestate

2a News

tre persone per spaccio di stupefacenti : Roberto Antonio Tarasco (33 anni), Cristiano Tarasco (32 anni) e Antonio D'Angelo (41 anni), tutti già noti alle ffoo. Sono stati sorpresi mentre ...tre persone per spaccio di stupefacenti: Roberto Antonio Tarasco (cl.87), Cristiano ... Napoli, controlli nella zona diarrestati tre spacciatori con la droga Sono stati sorpresi ...Fuorigrotta: pretendono da imprenditore 3mila euro per i disagi subiti per l'installazione di un ascensore in un condominio. Arrestate 2 persone per estorsione.Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Brigata Bologna hanno rinvenuto, occultata ...