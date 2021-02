Era ricercato in tutta Europa: 28enne arrestato a Ciampino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Era ricercato in Italia ed Europa, ma lui, incurante del mandato di cattura, girava tranquillamente per le strade di Ciampino, a bordo di un carroattrezzi guidato dal padre. Ed è lì che è stato trovato ed arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo il romano di 28 anni ricercato in Italia e in tutta Europa poiché ritenuto responsabile di una serie di rapine, furti e ricettazione. Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari lo hanno individuato mentre si trovava a bordo di un carroattrezzi, guidato dal padre, nel comune di Ciampino. Dalle verifiche svolte nella Banca Dati, il 28enne è risultato condannato dal Tribunale di Roma a 4 anni di reclusione per una rapina in banca, messa a segno nella Capitale nel 2014, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Erain Italia ed, ma lui, incurante del mandato di cattura, girava tranquillamente per le strade di, a bordo di un carroattrezzi guidato dal padre. Ed è lì che è stato trovato eddai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo il romano di 28 anniin Italia e inpoiché ritenuto responsabile di una serie di rapine, furti e ricettazione. Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari lo hanno individuato mentre si trovava a bordo di un carroattrezzi, guidato dal padre, nel comune di. Dalle verifiche svolte nella Banca Dati, ilè risultato condannato dal Tribunale di Roma a 4 anni di reclusione per una rapina in banca, messa a segno nella Capitale nel 2014, ...

