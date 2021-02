El Shaarawy | ' Grande intensa con Dzeko | ci divertiremo'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA - Tutto facile per la Roma di Paulo Fonseca che ha battuto anche nella gara di ritorno il Braga qualificandosi così per la fase successiva di Europa League. I giallorossi hanno superato i ...

Stephan Elè intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per commentare la vittoria: " A differenza degli altri trequartisti ricerco la profondità, soprattutto quando Edin riceve la ...Stephan Elha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga: le sue ...Vi siete ritrovati tu ed Edin. "E’ stato bello ritrovarlo, ma gioco al fianco di tanti calciatori di grande qualità. Ci sarà da divertirsi". Cos’ha la Roma in più rispetto a quella della tua prima avv ...CALCIO Missione compiuta: 3-1 al Braga (2-0 l’andata) e ottavi di finale di Europa League centrati. La Roma scende in campo concentrata e gioca come le aveva chiesto Fonseca: pensando solo a raggiunge ...