Crash Bandicoot 4 - It' s About Time arriva su PS5 | ecco il trailer!

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo State of Play parte... col botto grazie all'annuncio dell'arrivo di una versione tecnicamente pompatissima di4 - It'ssu PS5. Tenetevi forte:4 - It'sarriverà presto su PS5, per l'esattezza il prossimo 12 marzo, stando a quanto rivelato nel trailer d'apertura del nuovo State of Play. La nuova versione sarà ricca di migliorie tecniche, a partire dalla grafica in 4K a 60FPS, con caricamenti superveloci e un audio 3D di grande profondità (a patto di avere un paio di cuffie atte). Leggi altro...

PettirossoHood : Salire di livello. Crash Bandicoot nel mondo neoliberal - PlayStationBit : #Crash tende la zampa a #TonyHawk, che arriva con il doppio remake #ProSkater 1 + 2 anche su PlayStation 5.… - halo_reverse : Ogni tanto ripenso a quando giocavo alla Playstation 1 : il gioco di topolino e le sue avventure, spyro, crash band… - GiocareOra : Crash Bandicoot aiuta Tony Hawk a farsi strada su Nintendo Switch - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Crash Bandicoot 4 - It´S About Time - PlayStation 4 editore ACTIVISION EU… -

Ultime Notizie dalla rete : Crash Bandicoot

Manage cookie settings Per il lancio pubblicitario di queste nuove versioni, Tony Hawk ha chiesto aiuto a un ospite d'eccellenza:, fresco anch'egli di salto alla next - gen con...É questa l'idea emersa dalla rete a seguito di alcuni messaggi di Tony Hawk in persona, pubblicati dopo l'annuncio di4 It's About Time su Switch . Nelle scorse ore si è consumato un ...Lo State of Play parte... col botto grazie all'annuncio dell'arrivo di una versione tecnicamente pompatissima di Crash Bandicoot 4 - It's About Time su PS5. Tenetevi forte: Crash Bandicoot 4 - It's ...Nel corso dello State of Play Sony ha confermato l'arrivo di Crash Bandicoot 4: It's About Time, anche sulla console Ps5.