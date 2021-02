Covid | Noja | “Per i vaccini dare priorità alle persone fragili”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Le Raccomandazioni per l’individuazione delledella fase 2” della vaccinazione anti, “pubblicate lo scorso 8 febbraio sono gravemente inadeguate”, “tra leestremamente vulnerabili con diritto di precedenza non sono incluse tantissime malattie rare gravi e con comorbilità severe”. Lo ha detto Lisa, deputata di Italia Viva, nel corso dell’informativa del ministro Speranza sulle misure contro il. abr/ su Il Corriere della Città.

