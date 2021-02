Covid, AstraZeneca: 'Le dosi promesse arriveranno entro giugno' - Vaccini, l'Ue accelera sull'iniezione unica (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo le polemiche sui tagli alle forniture, AstraZeneca annuncia una netta correzione di rotta: le 180 milioni di dosi promesse arriveranno entro il secondo trimestre e venti milioni sono per l'Italia. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo le polemiche sui tagli alle forniture,annuncia una netta correzione di rotta: le 180 milioni diil secondo trimestre e venti milioni sono per l'Italia.

Agenzia_Ansa : AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid all'Unione europea rispetto al cont… - HuffPostItalia : I vaccini fanno crollare i ricoveri per Covid in Scozia: -94% con AstraZeneca, -85% con Pfizer - antoguerrera : A tutti gli italiani che hanno rifiutato vaccino Oxford-Astrazeneca: riduce del 94% il rischio di ricovero Covid in… - Fabiano_Rizzi : Covid, buone notizie da Autostrade per l'Italia: #Pfizer e #AstraZeneca efficaci anche contro la variante di valico… - paulin_flavio : RT @MinutemanItaly: Confermo, sono già al terzo conoscente che ha parenti o amici che han fatto Astrazeneca e sono a casa con tutti, ko, co… -