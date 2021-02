Chi è Len Blavatnik | il fondatore di Dazn che punta alla Serie A

(Di giovedì 25 febbraio 2021) È nato a Odessa quando in Ucraina ancora sventolava bandiera rossa. Oggi vuole completare la rivoluzione digitale nel mondo del calcio con la sua: Lenha 57 anni, è cresciuto in una famiglia di origini ebraiche dell’Unione Sovietica ma ha tagliato i legami con Mosca ben prima del crollo del muro di Berlino. Vive negli Stati Uniti dal 1978, si è laureato in Computer scienceColumbia University e dopo un master mba a Harvard ha incominciato a fare un sacco di soldi. Secondo Forbes, può contare su un patrimonio personale di oltre 30 miliardi di dollari che gli vale il 22esimo posto della felice classifica dei super paperoni mondiali. Di chi èL’intuizione della vital’ha avuta nel 1986. Sono gli anni del primo Gordon Gekko a Wall Street, con la Borsa che vola e il ...

valscvlt : chi glielo dice a e*len w*ite che ha segnato in amichevole contro l'IRLANDA DEL NORD - ImpieriFilippo : RT @MicheleSpuri: Dal @Corriere di oggi Chi è il potentissimo Len #Blavatnik proprietario di #Dazn - MicheleSpuri : Dal @Corriere di oggi Chi è il potentissimo Len #Blavatnik proprietario di #Dazn -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Len

Wired.it

I Cunsìli di Quartiér hinn stài metüü in pè: rivaràn a métt 'n quaicoss da bun in dul carnée? Prima da finìla, vurévi regurdà che daa 'n quaj mées sarà 'l témp da 'nà a vutà pa 'l Sìndich e 'l ...La decisione viene rigettata daprotesta come il tentativo da parte di Erdoan di mettere sotto ... I contrasti e la rottura fra Fethullah Güed Erdoan hanno portato, secondo la versione di ...Ha lasciato l'Urss da studente nel 1978. È tornato in Russia per arricchirsi con le privatizzazioni. Oggi è baronetto e cittadino Usa. Le sue carte vincenti?Eric Bana ha davvero una moglie bellissima. Ecco chi è, cosa fa nella vita e dove si sono incontrati per la prima volta.