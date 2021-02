Best practice per una ripresa più al femminile, al via ‘Women 2027’ (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Si apre con l’obiettivo di unire “il ruolo delle donne alla prospettiva del futuro” nelle parole di Loretta Credaro, presidente della Camera di commercio di Sondrio, la seconda edizione di ‘Women 2027‘, la due giorni interamente digital organizzata da ‘Donne Si Fa Storia‘ in collaborazione con le Unioni camerali di Lombardia, Veneto, Piemonte e Unioncamere nazionale, e dedicata al binomio innovazione-business nell’ottica della crescita di un’imprenditoria femminile sempre più orientata alla nuova Programmazione Europea 2021-2027. L’evento imprenditoriale nasce a Bruxelles nel novembre 2019 “con una sfida- spiega Emanuela Zilio, curatrice di ‘Donne Si Fa Storia’-: sviluppare una rete, la potenzialità e la possibilità per le imprenditrici di raccontare le loro esperienza, dialogare tra loro e con le istituzioni, anche europee, cominciare a muoversi in una logica di coesione in vista di quello che sarebbe arrivato. Quest’anno- ricorda- è partita la programmazione europea, che si innesta in una situazione imprevedibile: il Covid-19, che ha messo in crisi tantissime imprese, ma allo stesso tempo ha aperto uno spazio mentale per chi è in grado di creare impresa”. THE W PLACE Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Si apre con l’obiettivo di unire “il ruolo delle donne alla prospettiva del futuro” nelle parole di Loretta Credaro, presidente della Camera di commercio di Sondrio, la seconda edizione di ‘Women 2027‘, la due giorni interamente digital organizzata da ‘Donne Si Fa Storia‘ in collaborazione con le Unioni camerali di Lombardia, Veneto, Piemonte e Unioncamere nazionale, e dedicata al binomio innovazione-business nell’ottica della crescita di un’imprenditoria femminile sempre più orientata alla nuova Programmazione Europea 2021-2027. L’evento imprenditoriale nasce a Bruxelles nel novembre 2019 “con una sfida- spiega Emanuela Zilio, curatrice di ‘Donne Si Fa Storia’-: sviluppare una rete, la potenzialità e la possibilità per le imprenditrici di raccontare le loro esperienza, dialogare tra loro e con le istituzioni, anche europee, cominciare a muoversi in una logica di coesione in vista di quello che sarebbe arrivato. Quest’anno- ricorda- è partita la programmazione europea, che si innesta in una situazione imprevedibile: il Covid-19, che ha messo in crisi tantissime imprese, ma allo stesso tempo ha aperto uno spazio mentale per chi è in grado di creare impresa”. THE W PLACE

saroversi : RT @Ffoodinstitute: ?????@saroversi in diretta streaming su #foodinsider per parlare di mense in simbiosi con il territorio: normativa, best… - caselli_s : RT @Ffoodinstitute: ?????@saroversi in diretta streaming su #foodinsider per parlare di mense in simbiosi con il territorio: normativa, best… - GiulioSantini98 : RT @GiulioSantini98: Poi si scopre che la best practice è mandare a negoziare non gli alti funzionari (sembra che abbiano preso una tradutt… - GiulioSantini98 : Poi si scopre che la best practice è mandare a negoziare non gli alti funzionari (sembra che abbiano preso una trad… - fondazionemps : RT @Ffoodinstitute: ?????@saroversi in diretta streaming su #foodinsider per parlare di mense in simbiosi con il territorio: normativa, best… -