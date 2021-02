Arrestata la banda dei bancomat: 73 colpi tra Lombardia, Piemonte, Emilia e Lazio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Avrebbero fatto saltare 73 bancomat tra febbraio 2017 e aprile 2019, in almeno quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Il bottino ? Milionario. Oltre 3,... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Avrebbero fatto saltare 73tra febbraio 2017 e aprile 2019, in almeno quattro regioni:Romagna e. Il bottino ? Milionario. Oltre 3,...

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata banda Arrestata la banda dei bancomat: 73 colpi tra Lombardia, Piemonte, Emilia e Lazio Le indagini, condotte dal Nucleo investigativo e dirette dalla Procura di Milano, hanno consentito di disarticolare la banda, specializzata in assalti notturni agli sportelli, i cui capi e ...

Rapine a mano armata in Valdarno, scattano cinque arresti Adesso la presunta banda è stata arrestata. Per gli episodi avvenuti nel gennaio 2020 sono cinque le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare. Gli arresti sono avvenuti tra Palermo e ...

