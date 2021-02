Amazon Luna a cinque mesi dal reveal dice addio al suo boss Marc Whitten (Di giovedì 25 febbraio 2021) Marc Whitten era il vicepresidente dei dispositivi e dei servizi di intrattenimento di Amazon, ma questo mese ha lasciato il suo ruolo primario all'interno di Amazon Luna per diventare Senior Vice President e General Manager presso il dipartimento Create Solutions di Unity. Questo cambiamento è stato notato su Twitter dal saggista Matthew Ball, il quale ha anche sottolineato che la mossa di Whitten è particolarmente interessante perché comporta il passaggio da un servizio di cloud gaming a un'azienda specializzata nell'elaborazione di dati locali. La notizia arriva in un periodo in cui Google Stadia, la rivale di Luna, ha deciso di chiudere gli studi interni per concentrarsi solo sui giochi di terze parti. Luna è stato annunciato a settembre dello ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021)era il vicepresidente dei dispositivi e dei servizi di intrattenimento di, ma questo mese ha lasciato il suo ruolo primario all'interno diper diventare Senior Vice President e General Manager presso il dipartimento Create Solutions di Unity. Questo cambiamento è stato notato su Twitter dal saggista Matthew Ball, il quale ha anche sottolineato che la mossa diè particolarmente interessante perché comporta il passaggio da un servizio di cloud gaming a un'azienda specializzata nell'elaborazione di dati locali. La notizia arriva in un periodo in cui Google Stadia, la rivale di, ha deciso di chiudere gli studi interni per concentrarsi solo sui giochi di terze parti.è stato annunciato a settembre dello ...

