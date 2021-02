Zenit, due giocatori della squadra riserve salvano uomo da edificio in fiamme (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gesto incredibilmente eroico da parte di due giocatori dello Zenit San Pietroburgo militanti nella squadra riserve del club russo. Nel corso del ritiro dello Zenit 2 in Turchia, due giocatori e un allenatore del club hanno notato come un edificio stesse andando in fiamme. L’incendio si è propagato in un batter d’occhio e un uomo era rimasto intrappolato rischiando di morire ustionato. I giocatori e il membro dello staff non c’hanno pensato due volte e si sono gettati nelle fiamme rischiando la propria vita pur di salvare quella persona. Il terzino destro Islam Zhilov, l’ala Nikita Simdyankin e il coach Luis Anula stavano facendo jogging quando si sono accorti della tragedia che stava ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gesto incredibilmente eroico da parte di duedelloSan Pietroburgo militanti nelladel club russo. Nel corso del ritiro dello2 in Turchia, duee un allenatore del club hanno notato come unstesse andando in. L’incendio si è propagato in un batter d’occhio e unera rimasto intrappolato rischiando di morire ustionato. Ie il membro dello staff non c’hanno pensato due volte e si sono gettati nellerischiando la propria vita pur di salvare quella persona. Il terzino destro Islam Zhilov, l’ala Nikita Simdyankin e il coach Luis Anula stavano facendo jogging quando si sono accortitragedia che stava ...

