Willie Peyote: a Sanremo con una canzone sulla cattiva gestione della pandemia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Concentrato di cinismo, autoironia e denuncia sociale, il rapper torinese Willie Peyote è pronto a invadere l’Ariston con il brano Mai dire mai (la locura). canzone che, fin dal titolo, omaggia chiaramente la mitica serie tv Boris. Willie Peyote guarda le foto Attivo dal 2011 e con cinque album alle spalle, Willie Peyote ha ottenuto negli anni sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica. Che lodano la sua capacità di fondere l’energia e la ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Concentrato di cinismo, autoironia e denuncia sociale, il rapper torineseè pronto a invadere l’Ariston con il brano Mai dire mai (la locura).che, fin dal titolo, omaggia chiaramente la mitica serie tv Boris.guarda le foto Attivo dal 2011 e con cinque album alle spalle,ha ottenuto negli anni sempre più consensi da parte del pubblico ma anchecritica. Che lodano la sua capacità di fondere l’energia e la ...

