Trauma da pandemia in agguato per 1 italiano su 3 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Insonnia, depressione ma pure disturbi psichici più gravi: un italiano su tre a rischio Trauma da pandemia. Le donne sono più esposte, può lasciare segni fino a 30 mesi La pandemia sta mettendo a rischio anche il benessere mentale delle persone facendo sentire i suoi pesanti effetti a livello psicologico. Insonnia, depressione ma pure disturbi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Insonnia, depressione ma pure disturbi psichici più gravi: unsu tre a rischioda. Le donne sono più esposte, può lasciare segni fino a 30 mesi Lasta mettendo a rischio anche il benessere mentale delle persone facendo sentire i suoi pesanti effetti a livello psicologico. Insonnia, depressione ma pure disturbi… L'articolo Corriere Nazionale.

CinziaGuada : RT @AbbVieItalia: Trauma da pandemia: donne la categoria più a rischio. Il lockdown ha pesato su di loro, sia come madri e caregiver, sia c… - AbbVieItalia : Trauma da pandemia: donne la categoria più a rischio. Il lockdown ha pesato su di loro, sia come madri e caregiver,… - Medical_Mei : #Trauma da #pandemia, a rischio 1 italiano su 3 @AnsaSalute | #ECM - LaMerlettaia : RT @giulicast: La dolente novella di Lisabetta da Messina del Decameron di Boccaccio può aiutarci a comprendere anche il dolore, la violenz… - forumlivii : @AgGasperoni Capisco.Purtroppo impegnati come siamo a cercare di trovare un modo per sopravvivere a questa pandemia… -