Snowboard alpino | i convocati azzurri per i Mondiali 2021 di Rogla | fari puntati su Fischnaller | March e Bormolini

E' ormai tutto pronto per i Mondiali di Snowboard alpino che si svolgeranno a Rogla, in Slovenia. Ricordiamo che la rassegna iridata era inizialmente in programma a Zhangjiakou, in Cina, ma a causa dell'emergenza sanitaria era stata cancellata e si era cercata una nuova collocazione in calendario. Grandi aspettative in casa Italia che potrà contare su alcuni degli atleti più forti del circuito. A difendere i colori azzurri ai Mondiali di Rogla ci saranno: Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Aaron March e Nadya Ochner. Gli organizzatori per cercare di limitare la massimo gli spostamenti ha scelto la località slovena per ospitare la rassegna iridata in quanto proprio ...

