Roma-Sporting Braga, Fonseca: “In campo con il giusto atteggiamento” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma-Sporting Braga, Fonseca in conferenza stampa: “El Shaarawy titolare. Importante avere Pastore vicino alla squadra”. TRIGORIA (Roma) – Vigilia di Roma-Sporting Braga per Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida con i portoghesi, in programma alle 21 di giovedì 25 febbraio. Roma-Sporting Braga, la conferenza stampa di Paulo Fonseca Giallorossi che partono in questa sfida dal 2-0 dell’andata. “Il turno non è ancora chiuso – avverte Fonseca in conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – noi dobbiamo avere l’atteggiamento giusto in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021)in conferenza stampa: “El Shaarawy titolare. Importante avere Pastore vicino alla squadra”. TRIGORIA () – Vigilia diper Paulo. Il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida con i portoghesi, in programma alle 21 di giovedì 25 febbraio., la conferenza stampa di PauloGiallorossi che partono in questa sfida dal 2-0 dell’andata. “Il turno non è ancora chiuso – avvertein conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – noi dobbiamo avere l’in ...

