Perez e il primo test con Red Bull | giri utili per sentirmi a mio agio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ancora Silverstone, in una tre giorni che per Redsegnerà oggi il debutto in pista della RB16B , con Max Verstappen e Sergioad alternarsi al volante per il consueto filming day. Non ...

infoitsport : Perez, il suo primo casco da pilota Red Bull per il Mondiale di F1 2021. VIDEO - infoitsport : Perez-Red Bull, primo approccio: “Nel team c’è potenziale” - sportface2016 : #F1, le parole di Sergio #Perez sul primo approccio con la #RedBull - FormulaPassion : #F1 | Le prime parole di #Perez dopo aver guidato una #RedBull - behemoth84 : RT @SkySportF1: ?? @SChecoPerez presenta il suo primo casco marchiato @redbullracing #SkyMotori #F1 #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Perez primo

..., che in Bahrain potrà dedicarsi al lavoro mirato sulla prestazione: ' Un giorno e mezzo in macchina è davvero nulla, perciò più cose riusciamo a fare qui e meglio saremo preparati per il...... la livrea della vettura che in questo Mondiale 2021 sarà guidata da Max Verstappen e Sergio... In Australia, nel 2005, alGP della propria storia, arrivarono infatti subito i punti iridati, ...Sebbene al volante della monoposto 2019, Perez ha condotto due giorni di test a Silverstone, utili per scoprire comandi, reazioni, power unit: tutto un mondo completamente diverso nei dettagli ...L'olandese ha pubblicato un video nel quale svela il casco per la nuova stagione, replicando disegno e colori dell'anno passato ...