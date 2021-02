Nuovo Dpcm: il Cts incontra Mario Draghi per parlare di pandemia, varianti, aperture e zone rosse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si avvicina un Nuovo Dpcm. Gli occhi del Governo sono puntati sulla pandemia e ieri il Comitato tecnico scientifico (Cts) si è riunito insieme al neo premier Mario Draghi e i ministri per capire a che punto è la pandemia nel Paese e quali saranno i prossimi passi. Intanto molte zone sono alle prese con le varianti, diventano zona arancione ‘rinforzata’ e zona rossa. Resta attivo il divieto, come stabilito nei giorni scorsi, di spostarsi tra regioni nel tentativo di confinare il virus. Intanto, la scadenza del Dpcm al momento in atto, ultimo del governo di Giuseppe Conte, è prevista per il 5 marzo. Le considerazioni del Cts “Abbiamo presentato al presidente Draghi i dati e i numeri dal punto di vista scientifico ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si avvicina un. Gli occhi del Governo sono puntati sullae ieri il Comitato tecnico scientifico (Cts) si è riunito insieme al neo premiere i ministri per capire a che punto è lanel Paese e quali saranno i prossimi passi. Intanto moltesono alle prese con le, diventano zona arancione ‘rinforzata’ e zona rossa. Resta attivo il divieto, come stabilito nei giorni scorsi, di spostarsi tra regioni nel tentativo di confinare il virus. Intanto, la scadenza delal momento in atto, ultimo del governo di Giuseppe Conte, è prevista per il 5 marzo. Le considerazioni del Cts “Abbiamo presentato al presidentei dati e i numeri dal punto di vista scientifico ...

